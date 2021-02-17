Никульников рассказал, как сменил строительный техникум на театральное училище

Москва, 17 февраля. Известный актер Алексей Никульников собирался связать свою жизнь со строительством, но встреча со студентом театрального училища изменила его планы.

Будучи школьником, Никульников собирался поступать на архитектурное отделение в строительный колледж. Однажды он встретил молодого человека — студента актерского факультета. Юноша так рассказал будущей звезде об учебном процессе, что Алексей решил сменить направление будущего образования.

«Меня захватил его рассказ о том, что там преподаются такие дисциплины как танец, вокал, фехтование. Я понял, что мне там будет интересно учиться. Приехал в Ростов. На вступительные экзамены я написал басню, так как лень было искать и учить. И поступил», — сказал актер в эфире программы «Судьба человека».

После окончания Ростовского училища искусств Алексей Алексеевич поехал в Москву поступать в школу-студию МХАТ. Еще до поступления в театральном училище он получил опыт в кино — его дебютом стала работа в сериале «Цыган», которая принесла ему ошеломляющий успех.

По словам артиста, ему с трудом удалось договориться в театральном училище о пробах в картину. А когда его утвердили на роль, то в вузе были против его работы в кино. Тогда молодой человек решил отчислиться, но бастующие однокурсники спасли ситуацию. В итоге Никульников смог получить диплом.