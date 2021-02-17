Россиянам рассказали, когда банк может сам заблокировать счета

Москва, 17 февраля. Банки могут сами принять решение о блокировке карты клиента в нескольких случаях. Подробнее об этом рассказали эксперты.

В основном такие ситуации возникают, когда банк подозревает клиента в легализации доходов, полученных незаконным путем, или финансировании терроризма. Например, если на счет клиента часто приходят суммы в размере более 200 тыс. рублей с разных расчетных счетов, и их тут же обналичивают, сообщает РИА Новости.

Банк также может заблокировать карту, если назначение платежа является «нетипичным». В качестве примера эксперты привели выплату страхового возмещения от зарубежной компании.

«Чаще всего блокируют счета лицам, которые получают выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи недавно создавшимся юридическим лицам», — поделился с агентством эксперт.

Также банки могут заблокировать карту клиента, чтобы предотвратить хищение его средств после масштабной утечки персональных данных.

Центробанк РФ подсчитал, сколько российские граждане вложили в иностранные ценные бумаги в 2020 году. Показатель вырос, сообщает издание «Взгляд».

Риелтор ранее объяснил, почему россиянам не удалось заработать на льготной ипотеке. Цены на недвижимость в 2020 году выросли на 15-17 процентов.