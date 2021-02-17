Никульников рассказал, как курение связало его с Гармашом

Москва, 17 февраля. Актер Алексей Никульников познакомился с Сергеем Гармашом на вступительных экзаменах в театральный вуз. Артистов тогда связала вредное пристрастие — курение.

Никульников после Ростовского училища искусств поступал в школу-студию МХАТ. На вступительных экзаменах он познакомился с Гармашом. Их общение завязалось на почве «Беломора».

«Из всех трех тысяч абитуриентов только два человека курили «Беломор» — он и я. Поэтому мы и заселились в одну комнату», — сказал Никульников в эфире программы «Судьба человека».

Вспоминая об учебных годах, Алексей Алексеевич указал, что МХАТ — жесткое заведение. Если студент входит в аудиторию после преподавателя, то его не допускают к занятиям и это считается пропуском.

«Допустим мы опаздываем, и придумывали разные истории. Как-то раз я решил соврать, что у меня аппендицит. Вызвали скорую, Сергей меня спустил до машины и прямо из академии меня повезли в Склифосовского, посмотрели, что все забито, мест нет и сказали: «У тебя не аппендицит, просто кишечная колика, иди домой». Вот, до сих пор живу с аппендиксом», — вспомнил актер.

В прошлом году Сергей Гармаш попал в скандальную историю, связанную с «Современником». Артист покинул театр, в котором прослужил почти 40 лет. По его словам, было несколько причин его ухода из театра, одна из них — политика нового руководства.