«Плачу и задыхаюсь»: Хилькевич удивила фанатов фактами о себе

Москва, 17 февраля. Актриса Анна Хилькевич удивила фанатов гиф-анимацией и подборкой интересных фактов о себе, соответствующий пост звезда «Универа» опубликовала в Instagram.

Девушка поделилась странным снимком, на котором предстала с вызывающе красными губами. Внимание зрителей приковывает анимированное изображение языка. В прикрепленной к посту подборке фактов артистка честно признается в слабостях и делится очень личной информацией.

«Когда-то начинала учить армянский язык. Не пошло. <…> Когда мне очень душевно больно, и я плачу, то задыхаюсь и совсем не могу говорить. Я очень эмпатична. Очень чувствую эмоции собеседника, даже если он хочет их скрыть. Если я злюсь, то мой голос становится низким и даже страшным. Но я его не повышаю», — написала артистка.

Хилькевич призналась, что любит побыть одна и «обожает роды». В хорошем настроении звезда напевает «странные мелодии», и лучше сразу унесет множество тяжелых пакетов, чем вернется к машине второй раз.

Многие поклонники оценили откровенность актрисы, и нашли в ее посте немало совпадений с собой. За 18 часов публикация набрала более 53 тысяч лайков и сотни комментариев. Но некоторые пользователи критически высказались об анимированной гиф-картинке, приняв ее за реальность.

«Когда увидел, что язык двигается, стало немного страшно», «С таким макияжем вы похожи на клоуна из фильма «Оно», «Первое фото жутковато», «Неприятно смотреть на эти губы, но не получается не смотреть», — жаловались пользователи.

Ранее Хилькевич рассказала, что в год, когда ее утвердили на роль в сериале «Универ», она собиралась бросить актерскую карьеру и уйти в маркетинг. Но, благодаря съемкам, артистка смогла заработать достаточное количество денег для открытия своего бизнеса и покупки недвижимости.