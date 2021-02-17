Актер Никульников рассказал, как ребенком чуть не погиб в водовороте

Москва, 17 февраля. Звезда фильма «Цыган» Алексей Никульников чудом спасся в детстве, когда его затянуло в водоворот. После этого он лишился речи, рассказал актер в эфире программы «Судьба человека».

Страшное событие произошло с Никульниковым, когда ему было семь лет. Вместе с друзьями он отправился купаться на речку, где его затянуло в водоворот. Позже выяснилось, что когда-то там находилась водяная мельница.

«Я стал тонуть. Парень на три года старше меня пошел меня спасать и сам утонул, его тоже затянуло. Не помню, как я выбрался. На другое утро у меня возникла такая степень заикания от пережитого шока, что я не мог произнести ни слова», — поделился актер в интервью Борису Корчевникову.

Тетя будущей звезды экрана решила отвести его к женщине, живущей на краю деревни, которая должна была помочь. Она стала отчитывать мальчика, «отливать воском», после чего Никульников заговорил. Родители актера так и не узнали про эту ситуацию. После инцидента Никульников решил записаться на плавание. Сейчас он способен с легкостью задержать дыхание под водой на 2,5 минуты.

В эфире программы актер также вспомнил, как непросто ему дался развод родителей. Будущий артист выбрал остаться жить с отцом, чтобы родителю не было одиноко.