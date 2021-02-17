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Совфед призвал увеличить финансирование развития сельских территорий России

Совфед призвал увеличить финансирование развития сельских территорий России

Москва, 17 февраля. Совфед РФ предложил правительству увеличить финансирование программы развития сельских территорий, поскольку сейчас средств на выполнение поставленных задач не хватает.

В том числе не хватает денег на повышение уровня жизни жителей российской глубинки, развитие регионов и другие цели, сообщает «Парламентская газета» по материалам документа.

«Надо больше уделять внимание селу — просьба поработать с Правительством по данному вопросу и проинформировать палату о результатах», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, добавив, что вопрос сел нужно «дожимать».

На данный момент утверждены следующие отчисления из федерального бюджета на развитие этой области: на 2021 год — 30,9 миллиарда рублей, на 2022 год — 31,5 миллиарда рублей, на 2023 год — 31,5 миллиарда рублей. Это слишком мало и влечет риски не достичь нужного уровня сельского развития, отметили сенаторы.

Недавно ФАН сообщил, что в Курской области сельским акушеркам и медсестрам планируют сделать единовременную выплату. Сумма финансовой поддержки будет достигать 750 тысяч рублей.

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