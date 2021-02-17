Совфед призвал увеличить финансирование развития сельских территорий России

Москва, 17 февраля. Совфед РФ предложил правительству увеличить финансирование программы развития сельских территорий, поскольку сейчас средств на выполнение поставленных задач не хватает.

В том числе не хватает денег на повышение уровня жизни жителей российской глубинки, развитие регионов и другие цели, сообщает «Парламентская газета» по материалам документа.

«Надо больше уделять внимание селу — просьба поработать с Правительством по данному вопросу и проинформировать палату о результатах», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, добавив, что вопрос сел нужно «дожимать».

На данный момент утверждены следующие отчисления из федерального бюджета на развитие этой области: на 2021 год — 30,9 миллиарда рублей, на 2022 год — 31,5 миллиарда рублей, на 2023 год — 31,5 миллиарда рублей. Это слишком мало и влечет риски не достичь нужного уровня сельского развития, отметили сенаторы.

Недавно ФАН сообщил, что в Курской области сельским акушеркам и медсестрам планируют сделать единовременную выплату. Сумма финансовой поддержки будет достигать 750 тысяч рублей.