Никульников рассказал, как совмещал учебу в театральном со съемками в «Цыгане»

Москва, 17 февраля. Актер Алексей Никульников получил роль в сериале «Цыган», будучи студентом. Тогда молодому артисту с трудом удалось договориться в вузе о съемках у режиссера Александра Бланка.

Никульников учился Ростовском училище искусств, когда искали актера на роль в киноленте «Цыган». Молодой артист решил попытать счастье и попробоваться на роль. Однако Никульникова в театральном вузе не отпускали на съемки, поэтому студент решил написать заявление об уходе. Когда он вернулся из Одессы, в училище его простили и приняли обратно.

Счастья не было предела, когда Алексей узнал, что его утвердили на роль. Но сниматься в кино во время учебы в театральном было нельзя, и тогда молодой человек вновь принял решение отчислиться.

«Опять пришлось идти к директору, на что он сказал — ни в коем случае, я нарушаю учебный процесс. Пришлось опять писать заявление и ехать на съемку. У меня был очень дружный курс, они буквально бастовали, чтобы меня не выгнали. Мы выходили уже на четвертый курс, где три дипломных спектакля было, в двух из них я играл главную роль. И мои сокурсники меня отстояли. Мне повезло, что съемки были на Дону и это примерно от Ростова 100 км. Я мотался туда на съемки», — сказал актера в эфире программы «Судьба человека».

Народная артистка Светлана Дружинина ранее призналась, что попала в кино случайно. Карьера балерины у нее не сложилась из-за травмы. Тогда в училище ей предложили провести концерт, который увидел режиссер картины «За витриной универмага».