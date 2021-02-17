Звезда «Цыгана» Никульников исчез с экранов после трагической гибели сына

Москва, 17 февраля. Звезда фильма «Цыган» Алексей Никульников на несколько лет исчез с экранов после гибели десятилетнего сына. Оправившись от трагедии, он женился во второй раз, но потерял и жену.

После успеха фильма «Цыган», Никульникову пророчили блестящую актерскую карьеру, однако талантливый артист оказался не нужен режиссерам из-за яркой цыганской внешности. Никульников родился в русской семье и даже был готов перекраситься в блондина для роли, но в жизни актера произошла страшная трагедия.

Единственный сын Никульникова Боря попал под электричку в возрасте десяти лет и скончался в больнице. От горя супруга актера ушла в монастырь, а сам он уехал из страны.

Никульников отправился в Новую Зеландию. Там он часто менял работу: красил крышу, потрошил рыбу на судне у берегов Антарктиды, убирал офисы, доставлял продукты из ресторанов и даже успел стать первым русскоязычным радиоведущим. Вдалеке от родины у актера впервые после гибели сына появилось желание — вернуться в Россию, рассказал он в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Вернувшись в Москву, Никульников женился во второй раз на девушке Елене. Однако спустя 11 лет брака она умерла от рака. Сейчас актер продолжает жить в России и сниматься в кино.

Гостьей программы «Судьба человека» ранее стала 85-летняя актриса Светлана Дружинина. В эфире передачи она поделилась секретом счастливой жизни.