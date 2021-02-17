«Мама упала в обморок»: актер Никульников рассказал о непростом детстве

Москва, 17 февраля. Актер Алексей Никульников рассказал о разводе родителей и своем решении остаться с отцом. О детстве артист вспомнил в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

«Когда у мамы появилась другая семья, отец остался совсем один. И у меня не возникло вопросов с кем жить — я выбрал отца, а мама, узнав об этом, упала в обморок. До сих пор помню этот звук падения ее тела», — признался Никульников.

Артист отметил, что личная жизнь у обоих родителей сложилась. Мать счастливо прожила жизнь с новым мужчиной, а отец встретил женщину, в которую был влюблен еще до армии, и сошелся с ней 25 лет спустя.

«У отца была вторая нерабочая группа инвалидности. От нечего делать он выходил на улицу и играл с мужиками в домино. А где домино там еще что-то покрепче. Периодически, уставая от всего этого, я отправлял его в деревню к сестрам, и оставался один», — признался актер.

Никульников сообщил, что для педагогов был «страшным человеком», на которого нельзя было повлиять, так как он жил один, а вызвать родителей в школу было невозможно. Поэтому классный руководитель ставила будущему актеру «четверки» по истории, лишь бы он не ходил на ее предмет.

Ранее телеведущий Борис Корчевников сделал мостик с помощью 85-летней Светланы Дружининой, которая стала гостьей программы «Судьба человека». Однако народная артистка осталась недовольна.