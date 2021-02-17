Мясников рассказал о вероятной смертоносности британского штамма коронавируса

Москва, 17 февраля. Обнаруженный в Британии новый коронавирус не является более смертоносным, чем обычный.

Если бы новая мутация британского штамма коронавируса была действительно смертоносной, то «все бы уже вымерли». Уровень смертности у этого штамма коронавируса не выше, чем у обычного. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН.

Эксперт добавил, что новые мутации находят там, где активнее всего работают вирусологи. Он объяснил, что появляться штаммы могут не только там, где их обнаруживают. По словам Мясникова, первая британская мутация коронавирусной инфекции попала в Великобританию из ЮАР, и вторая могла также оказаться в стране.

Ранее доктор Мясников спрогнозировал возникновение более опасной пандемии. Медик убежден, что мир потрясет пандемия более опасного вируса, чем COVID-19. Взамен коронавируса могут прийти две мутации птичьего или свиного гриппа. Сначала патоген сможет переходить от животного к человеку, а затем начнет циркулировать среди людей.