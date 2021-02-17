Поезд на магнитной подушке создают в России

Москва, 17 февраля. Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ, входит в Роскосмос) разработала поезд на магнитной подушке, способный работать в беспилотном режиме.

«Целью проекта является создание на базе испытательного комплекса полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава (ЭПС) для проверки и подтверждения основных технических характеристик новых технических решений, связанных с внедрением технологии МАГЛЕВ (поезд на магнитной подушке)», — сообщил ТАСС Герой Труда России, академик РАН, конструктор МИТ Юрий Соломонов.

По его словам, проект является глубокой модернизацией монорельсовой транспортной системы, созданной в начале 2000-х годов. Поезд будет двигаться по металлической ходовой балке и сможет работать при минимальном участии машиниста или в беспилотном режиме. Ходовые испытания планируют провести в третьем квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что Роскосмос запатентовал устройство для возвращения ступени ракеты-носителя. Согласно проекту, ракетный блок при помощи разработки ученых Роскосмоса вернется на Землю по заданной специалистами траектории. На данный момент аналогов устройству для возвращения ступени ракеты-носителя в России нет.