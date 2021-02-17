Циклон спровоцировал повышенную угрозу схода лавин на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 17 февраля. Штормовое предупреждение из-за высокого уровня опасности схода лавин объявили в нескольких горных районах Камчатки на фоне приблизившегося к берегам полуострова снежного циклона.

Угроза схода лавин наиболее высока в Усть-Большерецком и Елизовском районах, в особенности вблизи горных территорий бассейна реки Паратунка. Предупреждение актуально для желающих оказаться в Кроноцком заповеднике, Мильковском и Усть-Камчатском районах. Также осторожность следует проявить на скалистой местности города Петропавловск-Камчатский.

«В период с 0.00 18 по 21 февраля 2021 года включительно по горным территориям... вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно», — сказано в сообщении Камчатского противолавинного центра.

Ранее в результате схода двух лавин в Словении погибли три альпиниста. Едва не стали жертвами природного явления еще один спортсмен и два спасателя. Все пострадавшие с различными по степени тяжести травмами были госпитализированы.