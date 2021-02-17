Доктор Поздняков объяснил случаи «отсутствия» антител к COVID-19 после вакцинации

Москва, 17 февраля. Главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил случаи отсутствия антител к коронавирусу SARS-CoV-2 после вакцинации неправильно выбранным лабораторным исследованием.

Специалист отметил, что самый сильный ответ иммунной системы дают спайковый (S) антиген IgG и нуклеокапсидный антиген. Маркером приобретенного иммунитета к COVID-19 является наличие антител класса IgG к любому из них. Для их выявления в организме применяется два вида лабораторных исследований.

Иммунная система может избирательно реагировать на антигены SARS-CoV-2. У некоторых пациентов после COVID-19 находят антитела лишь к спайковому антигену.

«У других пациентов — к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному). Еще часть пациентов имеет антитела класса G только к нуклеокапсидному антигену», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Если после законченного курса вакцинации человек хочет проверить уровень иммунного ответа, ему следует сдавать тест на антитела IgG к S-антигену.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился проанализировать эффективность отечественных вакцин против новых штаммов коронавируса. В случае необходимости правительство должно будет провести дополнительные исследования препаратов и внести соответствующие изменения в регистрационные досье. Отчет о проделанной работе должен быть представлен президенту до 15 марта.