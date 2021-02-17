Машина скорой помощи оказалась в эпицентре схода снежной лавины на Сахалине

Южно-Сахалинск, 17 февраля. В Углегорском районе Сахалинской области лавина полностью накрыла машину скорой помощи. Фельдшер и водитель чудом спастись, сообщают местные СМИ.

ЧП произошло в районе села Бошняково 16 февраля. Местный фельдшер после работы возвращался домой на служебной машине и застрял в небольшой массе снега. К нему на подмогу выехал водитель скорой помощи, который остановился по другую сторону препятствия. Пока водитель шел навстречу к медику скорую накрыла лавина.

На кадрах очевидцев видно, что медицинский УАЗ полностью скрыло под снегом, остались видны лишь проблесковые маячки. Ни фельдшер, ни водитель машины скорой помощи не пострадали. После инцидента они добрались домой пешком, пишет газета «Углегорские новости».

Сход лавины в Кабардино-Балкарии сняли на видео очевидцы. МЧС объявило повышенную лавинную опасность в республике. Специалисты искусственно вызывают сход снега.