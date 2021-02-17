Первые фото Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun просочились в Сеть

Нью-Дели, 17 февраля. Немецкий Volkswagen Group готовит конкурентов для уже известных моделей Hyundai Creta и Kia Seltos.

В прошлом году Volkswagen анонсировали новый Skoda Kushaq, который представят уже в марте текущего года, следом выйдет Volkswagen Taigun. Обе модели запечатлели фотошпионы в Индии. Более того, они попали в кадр на дорогах общего пользования. Авторы снимков утверждают, что увидели сразу четыре предсерийных модели, но сфотографировали только две.

В Индии востребованы кроссоверы длиной менее четырех метров, так как они не облагаются большим налогом. Еще в прошлом году были представлены главные конкуренты Nissan Magnite, Hyundai Creta, Kia Seltos.

Ранее эксперты составили рейтинг подходящих автомобилей для зимнего времени года в России. В тройку лидеров вошли Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Renault Duster.