Су-57 выполнил полеты с макетами новых гиперзвуковых ракет

Москва, 17 февраля. Истребитель пятого поколения Су-57 выполнил несколько полетов с функциональными макетами новой внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

«Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле», — цитирует источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости.

По его словам, от штатных боеприпасов макеты отличаются отсутствием боевой части, топлива и двигателей, но по размерам, форме и весу полностью им соответствуют. Для проверки сопряжения бортовой аппаратуры самолета и электроники боеприпаса на «функциональных аналогах» имеются электроцепи и головки самонаведения.

Источник агентства не раскрыл характеристики боеприпасов, но отметил, что ракеты малогабаритные и в течение продолжительного времени обеспечивают маневренный полет на гиперзвуковой скорости. Вооружение класса «воздух — поверхность» предназначено для поражения приоритетных целей, таких как объекты противоракетной и противовоздушной обороны, пусковые установки тактических баллистических и крылатых ракет, радиолокационные станции.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили о начале разработки истребителя-перехватчика нового поколения, сообщает RT. Проект под условным обозначением МиГ-41 пока находится на стадии опытно-конструкторских работ.