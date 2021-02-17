Украина готовит учения с НАТО по изоляции Крыма от России

Киев, 17 февраля. НАТО готовится в конце весны или начале лета провести крупнейшие военные учения вблизи Калининграда и Крыма. Информацию об этом подтвердил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

Как сообщает украинский Telegram-канал «Черговий ООС», ожидается, что солдаты Альянса «будут разыгрывать план «расширения» Сувалкского коридора за счет территории Беларуси и Калининградской области».

«На юго-востоке — изоляцию Крыма от остальной территории России», — говорится в сообщении.

Автор канала обратил внимание, что в Киеве ожидают «окончательный срыв перемирия и переход к активным боевым действиям на Донбассе» именно в конце весны. По его мнению, в таком случае Россия не «рискнет» вмешаться, когда на территории Украины «будет многотысячный контингент НАТО».

«Так что... шанс у нас вернуть Донбасс, оказывается, есть. Да и поддержка, если что, будет», — резюмирует автор канала, задаваясь вопросом, воспользуется ли этой ситуацией президент Украины Владимир Зеленский.

После государственного переворота на Украине в 2014 году некоторые территории на востоке страны не согласились с политикой новых властей и образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В ответ Киев ввел в Донбасс войска, начав гражданскую войну. В Крыму же провели референдум, в результате которого подавляющее большинство жителей высказалось за воссоединение полуострова с Россией.

Украинский политик, экс-депутат Рады Алексей Журавко во вторник сообщил об активизации ВСУ по всей территории страны. Он подчеркнул, что «Зеленскому мир не нужен, поэтому он стягивает военную технику в сторону Донбасса». По мнению политика, наступление киевских силовиков на Донбасс обернется поражением для армии Киева: «котлами, разгромом, большими потерями ВСУ». Он предостерег Зеленского от активных действий на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе.