Названы опасные ошибки пользователей в соцсетях

Москва, 17 февраля. Публикация чувствительного контента в соцсетях может печально закончиться, заявила партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу соцсетей Digital Guru Ольга Соколова.

Специалист напомнила историю о том, как нидерландский репортер взломал видеоконференцию министров обороны стран ЕС. Ему помогло то, что глава оборонного ведомства Нидерландов опубликовала фото с онлайн-конференции с открытым почти полностью логином входа в нее.

«Десяти попыток было достаточно, чтобы войти в конференцию, на которой обсуждаются закрытая информация и конфиденциальные вопросы», — рассказала агентству «Прайм» Соколова.

Кроме того, специалист рассказала о португальском рэпере Давиде Мота, которого похитили ради выкупа, так как считали богатым из-за фото пачек денег, предметов роскоши и дорогих автомобилей в Instagram.

В сеть не стоит выкладывать чувствительную информацию о себе, предупредила специалист. Опасной может оказаться даже геолокация, заключила Соколова.

Ранее СМИ сообщили, что бывший бездомный из штата Вирджиния (США) Бранден Конди запустил собственный бизнес в соцсетях и заработал миллионы. Молодой человек основал в Instagram маркетинговое агентство Branden Condy LLC, которое приносит ему ежемесячный доход в размере 25 тысяч долларов (более 1,8 миллиона рублей).