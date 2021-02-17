Дворкович назвал страны, из которых «утекшие мозги» возвращаются в Россию

Москва, 17 февраля. Покинувшие некогда Россию специалисты чаще всего возвращаются из Европы и США, рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

В основном, «утекшие мозги» из России возвращаются из стран Европы и США. Об этом Дворкович рассказал в интервью РИА Новости.

«А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб. При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках», — рассказал специалист.

При этом фонд «Сколково» никак не ограничивает участие в проектах компаний из-за границы и инвесторов. Более того, он активно сотрудничает с иностранными партнерами и уделяет особое внимание поддержке экспорта.

Ранее, какую роль играет «Сколково» в российской науке и в чем молодые ученые опередили инновационный центр, рассказал ректор Юго-Западного государственного университета, доктор технических наук, профессор Сергей Емельянов.