Львовские депутаты попросили Зеленского вернуть Бандере звание «Героя Украины»

Киев, 17 февраля. Львовский областной совет направил обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание «Герой Украины» Степану Бандере.

«Деятельность Степана Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство, а его имя стало символом украинского национально-освободительного движения», — говорится в обращении депутатов, опубликованном на сайте Совета.

При этом политики добавили, что Бандера «в равной степени противостоял как сталинскому, так и гитлеровскому режиму».

«Наконец именно Бандера победил. Украина стала независимой. А тоталитарные системы, которым он противостоял, исчезли», — подчеркивается в обращении.

Они напомнили, что звание уже присуждалось Бандере в 2010 году «за несокрушимость духа», однако Донецкий окружной административный суд отменил данный указ, поскольку Бандера не был гражданином Украины.

Ранее ФАН сообщал, что посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий поддержал своего израильского коллегу Йоэля Лиона и выступил против бандеровской идеологии на Украине.

Лион назвал Бандеру нацистским коллаборационистом, чем вызвал гнев националистов, устроивших протестные акции. Польский дипломат, вступившись за Лиона, назвал участников резонансной акции «сиротами идеологa преступлений и ненависти».

В прошлом году были рассекречены документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. В тексте Бандера был назван профессиональным агентом руководителя фашистской Германии Адольфа Гитлера имевшим агентурную кличку «Консул 2». Кроме того, в документах говорится о том, что за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.