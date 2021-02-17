Нужно признать, что мы РФ: в Крыму предложили Украине дружить на шельфе Черного моря

Симферополь, 17 февраля. Украина лишилась возможности добывать газ на шельфе Черного моря после присоединения Крыма к России.

На территории полуострова находится «Черноморнефтегаз». Такое расположение не позволяет Украине производить газодобычу на шельфе Черного моря. Но даже до воссоединения Крыма с РФ, добываемый газ шел исключительно на нужды республики. Киев еще может начать сотрудничество с «Черноморнефтегазом», но при определенных условиях. Имеется в виду признание Крыма частью РФ и отмена санкций против Москвы.

«В Крыму люди, а на Украине беспокоятся о «Черноморнефтегазе». Газ, который добывался этим предприятием до 2014 года, использовался только для нужд полуострова», — заявил первый зампред Госсовета РК Ефим Фикс в беседе с «Крым-24».

Для возобновления торгово-экономических сделок между Киевом и полуостровом, Украине необходимо отказаться от антироссийской политики. Странам предстоит долгий путь по восстановлению партнерских отношений.

Украина заработала на транзите российского газа в 2020 году 13 млрд долларов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко. Он уточнил, что в эту сумму входят и те 5 млрд долларов, которые Киев выиграл в Стокгольмском Арбитраже. По словам и. о. министра, после подписания нового транзитного соглашения с РФ в 2019 году выручка от поставок газа в Европу возросла.