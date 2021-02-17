Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

Лондон, 17 февраля. Исполнившие роли в сериале «Игра престолов» британские актеры Роуз Лесли и Кит Харрингтон стали родителями, сообщает со ссылкой на представителя Харрингтона Page Six.

Во вторник, 16 февраля, пару заметили с ребенком на прогулке в Лондоне. Собеседник издания уточнил, что у артистов родился мальчик и звезды «очень-очень счастливы». Имя новорожденного не раскрывается.

Кит Харрингтон сыграл в сериале «Игра престолов» Джона Сноу, Роуз Лесли — «одичалую» Игритт.

Ранее RT сообщило, что видеосервис HBO Max работает над анимационным сериалом по мотивам «Игры престолов». Ожидается, что он будет ориентирован на взрослую аудиторию. Проект призван напомнить зрителям одноименный сериал.

В эксклюзивном интервью ФАН известный кинокритик Андрей Дементьев ранее объяснил, почему идея HBO Max может стать провальной, как российские зрители отреагируют на сериал по мотивам «Игры престолов», а также рассказал, какие картины сейчас выбирают сериаломаны вместо надоевшего им фэнтези.