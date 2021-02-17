ВОЗ считает преждевременным делать выводы об эффекте вакцины

Женева, 17 февраля. Ученые пока не смогли точно установить, как долго сохраняется эффект от вакцины против коронавируса, заявила глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

По предварительным результатам исследований, иммунитет после прививки сохраняется в течение нескольких месяцев. Все еще остается неизвестным, на какое точное время защищает вакцина, пояснила специалист в интервью «Ленте.ру».

Делать выводы об эффекте препарата пока преждевременно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет и дальше анализировать поступающие данные о вакцинах, добавила О'Брайен.

В международной организации ранее отметили снижение смертности среди пациентов с COVID-19 на десять процентов за последнюю неделю, сообщает «Взгляд».

Представитель ВОЗ в России затруднилась назвать сроки окончания пандемии коронавируса в мире. По ее словам, для этого должны совпасть несколько критериев.