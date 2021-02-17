Лера Кудрявцева удивила фанатов снимком с Кушанашвили

Москва, 17 февраля. Телеведущая Лера Кудрявцева удивила поклонников архивным снимком 1995 года.

На своей странице в Instagram Кудрявцева опубликовала снимок с коллегами по программе «МузОбоз» Отаром Кушанашвили и Иваном Демидовым. Программа вышла в эфир 2 февраля 1991 года на Первом канале. Изначально это была короткая новостийная музыкальная вставка. Но вскоре шоу разрослось до полноценной программы. В 1996 году «МузОбоз» переехал на канал ТВ-6 и вскоре к Демудову присоединились Кушанашвили и Кудрявцева.

Демодов покинул «МузОбоз» в 1998 году, а в 2000 году принял решение о прекращении выпуска программы.

Подписчики пришли в восторг от архивного кадра. Поклонники и друзья звезды, обратили внимание, что за эти годы артистка почти не изменилась.

«Как вчера. Ты точно спишь в холодильнике», — написал в комментарии певец Денис Клявер.

«Супер! Даже не верится, что прошла четверть века!» — добавила актриса Наталья Бочкарева.

«Мощная троица. Харизматичные личности. Улыбка Леры — как отдельный вид искусства», — пишет поклонница 25colnce.

Сейчас Кудрявцева большую часть времени проводит дома, поскольку получила серьезную травму почти сразу после излечения от COVID-19. 49-летняя звезда упала и сломала крестец. После перелома Кудрявцева на некоторое время оказалась в инвалидном кресле.

На прошлой неделе она смогла выйти из дома — прогуляться вместе с семьей.