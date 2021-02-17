Россиян ожидает очередное повышение цен на яйца и мясо птицы

Москва, 17 февраля. Куриные яйца и мясо птицы могут подорожать в России, предупредили ритейлеры.

Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители куриных яиц и мяса птицы собираются увеличить отпускные цены на 10%. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что известили министерство о ценовых предложениях производителей упомянутой продукции, передают «Известия».

Скачок стоимости объяснили тем, что из-за сезонного фактора и распространения птичьего гриппа объемы продукции на рынке сокращаются. Стоимость корма увеличивается, а поголовье сильно уменьшается, что приводит к росту внутренних издержек предприятий.

Цены в России продолжают расти, несмотря на усилия правительства. Логика этого роста не всегда понятна даже экспертам. Так, цены на бензин совершенно не связаны с ценами на нефть, а стоимость хлеба практически не зависит от того, сколько стоит зерно. Несмотря на снижение цен на мясо, производители колбас пытаются взвинтить цены на свою продукцию. ФАН и Медиагруппа «Патриот» ранее провели эфир на тему «Почему растут цены? И что в России дешевеет?».