Полуголая Рианна разозлила индийцев

Лос-Анджелес, 17 февраля. Певица Рианна вызвала жаркие споры в Сети, опубликовав откровенное фото в Twitter. Индийцы были оскорблены тем, что на фоне обнаженных грудей артистки заметили подвеску с кулоном в виде бога Ганеши.

Рианна опубликовала снимок, на котором позирует в лиловых атласных шортах собственного бренда Savage X Fenty. Свою обнаженную грудь певица небрежно прикрывает рукой. Пользователи же приковали свое внимание не столько к телу артистки, столько к тому, чем оно было украшено.

Подписчики из Индии принялись винить певицу в оскорблении их культуры, поскольку рассмотрели на снимке кулон в виде бога Ганеши. В индуистской религии существо с головой слона и телом человека символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.

when @PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @SavageXFenty pic.twitter.com/bnrtCZT7FB