Полуголая Рианна разозлила индийцев

Лос-Анджелес, 17 февраля. Певица Рианна вызвала жаркие споры в Сети, опубликовав откровенное фото в Twitter. Индийцы были оскорблены тем, что на фоне обнаженных грудей артистки заметили подвеску с кулоном в виде бога Ганеши.

Рианна опубликовала снимок, на котором позирует в лиловых атласных шортах собственного бренда Savage X Fenty. Свою обнаженную грудь певица небрежно прикрывает рукой. Пользователи же приковали свое внимание не столько к телу артистки, столько к тому, чем оно было украшено.

Подписчики из Индии принялись винить певицу в оскорблении их культуры, поскольку рассмотрели на снимке кулон в виде бога Ганеши. В индуистской религии существо с головой слона и телом человека символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.

when @PopcaanMusic said “me nuh wan ya wear no lingerie tonight fa me girl” @SavageXFenty pic.twitter.com/bnrtCZT7FB — Rihanna (@rihanna) February 15, 2021

«Рианна! Перестань использовать мою религию как украшение! Статуэтка Ганеша на цепочке — это святая и священная фигура для нас, индусов», — пишет в комментариях пользователь под ником @09S00B.

«Мы так устали, и если мы поднимем голос против этого культурного присвоения, нас заклеймят как индуистских экстремистов. Для всех индуфобов это просто ожерелье, а для нас он бог. Пожалуйста, перестаньте говорить нам, что является оскорбительным, а что нет», — возмущается @IndicRant.

Нашлись среди читателей Twitter и защитники певицы, которых вся эта история откровенно рассмешила.

«Так весело видеть, как люди обижаются, требуют, чтобы она сняла это. Что дальше? Не есть мясо, ведь корова — твой новый бог», — иронизирует @inbleuwetrust.

Религиозные люди не в первый раз обижаются на Рианну. В октябре 2020 года мусульмане были оскорблены после модного показа певицы, во время которого использовалась композиция французской исполнительницы и продюсера Куку Хлои под названием Doom. Песня содержала ремикс на хадис — предание о пророке Мухаммаде и его ближайших соратников.