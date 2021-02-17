Автомобилистам объяснили, почему машину нужно сразу откапывать из сугроба

Москва, 17 февраля. Автомобили после снегопада необходимо выкапывать в срочном порядке.

Через несколько дней после снегопада покров затвердеет и затруднит весь процесс откапывания. Более того, заблокированная сугробом машина может стать помехой для других авто, и ее могут зацепить. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин радио Sputnik.

«Откапывать машину из сугроба нужно, и чем раньше, тем лучше. Снег на солнце имеет свойство слеживаться, становиться плотным и покрываться коркой. Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент», — отметил эксперт.

Лучше очистить машину от снега по периметру, а потом освободить стекла от наледи. Однако отбивать лед от корпуса не стоит, так как машину можно легко поцарапать. Вместо этого лучше на мойке помыть машину теплой водой и продуть стыки воздухом.

Ранее автомобилистам рассказали, как завести двигатель после холодной ночи. Если возникают наросты рыхлого снега, нужно снять деталь и прогреть ее в теплом помещении или горячей водой.