Почти половина жителей России считают себя талантливыми

Москва, 17 февраля. Более 40% жителей России, согласно опросу, считают, что они талантливы в той или иной сфере.

По данным ВЦИОМ, почти каждый второй россиянин считает себя талантливым. При этом 80% респондентов убеждены, что особые навыки раскрываются в труде. Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) имеются в распоряжении ТАСС.

«Почти половина россиян считают себя талантливыми в той или иной степени (43%), причем однозначно признают свои таланты 9% наших соотечественников (чаще — самые молодые россияне 18–24 лет (14%)», — заявили исследователи.

Более половины из респондентов считают, что талант связан с их профессиональной деятельность прямо (40%) или косвенно (20%). По словам специалистов, большинство жителей страны убеждены, что у каждого есть скрытый отличительный навык (86%), а еще 73% считают, что для раскрытия и развития таланта нужны особые условия.

Ранее опрос показал, что лишь треть россиян довольна атмосферой в рабочем коллективе и отношениями с коллегами. Наибольшее недовольство у работников в России вызывают сплетни со стороны коллег.