В украинском учебнике истории нашли пропаганду «русского мира»

Киев, 17 февраля. Авторов нового учебника по истории Украины для восьмых классов обвинили в пропаганде «Русского мира».

Как сообщает агентство УНИАН, профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко заявил, что книгу не проверили на антиплагиат и в ней много фактологических ошибок. Больше всего его возмутил тот факт, что в учебнике говорится, что «Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь».

«Масса системных ошибок, масса фактических ошибок. Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы «русского мира» и концепции «Новороссии»», – возмутился он.

Другие рецензенты не заметили ошибок в книге и утвердили ее для использования в школах Украины. Однако скандал стал причиной проведения новой проверки. Если «ошибок» найдено не будет, учебник поступит в образовательные учреждения.

На Украине действует несколько законов, направленных против России. В частности, экс-президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции с «антиукраинским содержанием» из России.

С 16 января на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка. Работники сферы обслуживания, включая интернет-магазины, обязаны общаться с клиентами и посетителями только на украинском. Комментируя закон, киевский журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что насильственная украинизация приведет к тому, что от нынешней территории страны останутся лишь лоскуты. По его словам, «этот шаг разъединяет» жителей Украины.