Врач-эндокринолог объяснила пользу горячих супов

Москва, 17 февраля. Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пользе употребления горячих супов каждый день. Секретом врач поделилась в своем Telegram-канале.

Павлова отметила, что горячий суп способствует выработке гормона насыщения — холецистокинина.

«Это значит, что человек может насытиться меньшим количеством еды и не провоцировать переедание. То есть он будет в хорошей форме без ожирения», — объяснила специалист.

В то же время Павлова предупредила, что не стоит увлекаться супами-пюре, поскольку нужно давать нагрузку зубам. Кроме того, эти супы быстрее усваиваются, а энергии запасается больше, «чем хотелось бы», объяснила эксперт.

«Суперполезным» крем-суп будет, если приготовить его с большим количеством зелени и не на мясном бульоне, заключила Зухра Павлова.

Ранее были названы десять продуктов, которые повышают настроение. Рекордсменом по содержанию селена, который необходим для гормонального баланса, является бразильский орех. Еще одним продуктом с высоким содержанием элемента является овсяная каша. Она не только повышает настроение, но и поддерживает уровень сахара в крови.

Повысить выработку серотонина и мелатонина позволят мясо курицы и филе индейки. Кроме того, в мясе птицы содержится аминокислота тирозин, которая предупреждает депрессию. Выработке серотонина способствует и чечевица. Ее употребление улучшает настроение, снижает чувство тревоги и стабилизирует уровень сахара в крови.