Украина продлит общенациональный карантин до 30 апреля

Киев, 17 февраля. Украинские власти планируют продлить действующий общенациональный карантин, срок которого истекает в конце месяца, до 30 апреля, следует из проекта распоряжения правительства.

Вместе с этим Киев намерен вернуть цветовое обозначение регионов в зависимости от уровня эпидемической опасности. Минимальные ограничения предполагаются в «зеленых» субъектах. В «желтых», «оранжевых» и «красных» зонах будут действовать более жесткие меры. Начиная с 22 февраля для всей Украины будет установлен «желтый» статус. В будущем ранжирование будет скорректировано.

«Проект постановления (также. — Прим. ФАН) предполагает продление... для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима ЧС до 30 апреля 2021 года», — говорится в документе на сайте кабмина.

Ранее Украина сорвала заявленные сроки начала массовой вакцинации населения от коронавируса. Причиной тому банальное отсутствие препаратов. На фоне безуспешных попыток Киева заполучить разработки иностранных партнеров некоторые украинцы едут прививаться в Россию.