Представитель ВОЗ в РФ допустила возможность третьей волны COVID-19

Москва, 17 февраля. Третья волна COVID-19 возможна, если люди не проявят осторожность, предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, сейчас по всему миру вторая волна коронавируса показывает снижение. Но коллективного иммунитета пока нет.

«Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна», — сообщила в эфире канала «Россия-1» представитель ВОЗ.

Вуйнович не стала давать прогноз окончания пандемии коронавируса. Эксперт отметила, что говорить об этом можно будет, когда число заболевших «будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога» одновременно во всех регионах мира, а нагрузка на систему здравоохранения из-за COVID-19 не будет мешать ее нормальной работе.

Ранее официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил, что странам необходимо отказаться от «вакцинного национализма» и помнить о «вакцинной солидарности». По его словам, Гутерреш собирается призвать к солидарности мировое сообщество.