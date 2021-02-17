Ученые назвали подходящие жанры музыки для засыпания

Анкара, 17 февраля. Многие слушают музыку для того, чтобы уснуть и расслабиться. Однако для этого необходимо выбрать правильные музыкальные жанры.

Турецкие ученые провели исследование и выяснили, какая музыка подходит большего всего для засыпания. Оказалось, что лучше всего для успокоения подходят классика хэви-метала и поп-хиты 1980-х и 2000-х годов. Однако дабстеп, техно и чилаут повышают пульс и повышают уровень тревожности, передает Mixmag.

В исследовании поучаствовали более 1,5 тысячи добровольцев от 18 до 65 лет. Они прослушали разные плейлисты и различными жанрами и следили за изменениями в своем состоянии. П словам доктора Омера Авланмиша, хэви-метал помогает осознать свои чувства. А поп-хиты погружают в чувство ностальгии, вызывая выброс эндорфинов.

Ранее ученый назвал опасность недосыпа. Небольшое лишение сна, например, на один час при норме семь-девять часов меняет активность нескольких сот генов, которые отвечают за развитие сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Вместе с тем, по словам эксперта, недосып сказывается не только на самочувствии, но и на качестве жизни, работоспособности и взаимодействии с коллегами.