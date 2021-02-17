Новый бойфренд Анастасии Макеевой бросил жену и четверых детей

Москва, 17 февраля. Новый возлюбленный актрисы Анастасии Макеевой бизнесмен Роман Мальков бросил ради нее свою жену и четверых детей. Несколько месяцев назад он уехал из Словении на заработки в Россию, где и познакомился с артисткой.

Журналисты узнали не самые приятные подробности о жизни нового бойфренда Макеевой. Как сообщает StarHit, выяснилось, что Роман покинул ради нее жену, бросив в Словении четверых детей. По словам близких, законная супруга бизнесмена Светлана шокирована предательством бывшего мужа.

В окружении Малькова сообщили, что тот уехал из Словении на заработки и надолго задержался в России из-за пандемии коронавируса. Все это время он трудился, отправляя семье деньги. С Макеевой он познакомился в июле: занимался строительством на ее земельном участке.

«Видимо, тогда и начались их отношения. О том, что у него новая любовь, Роман сообщил жене, отправив смс. Не знаю, что именно заинтересовало Макееву в Романе. Его бизнес не приносит баснословных доходов, у него нет яхт и шикарных автомобилей. Зато он плодовитый», — рассказал знакомый Романа.

Макеева же дистанцировалась от сложной ситуации. Комментируя поступок своего возлюбленного, оставившего в другой стране четверых детей, она лишь отметила, что «любит детей».

«Вся эта история меня не касается. Что вы хотите от меня? Не понимаю. Да, мы собираемся пожениться», — заявила она изданию.

Актриса также уточнила, что рассталась со своим третьим супругом Александром Саковичем еще в ноябре в ноябре 2019 года, а в феврале 2020 пара официально оформила развод.

Ранее ФАН составил топ-5 звезд шоу-бизнеса, которые не поладили со свекровями. В рейтинг попала и Макеева. Со своим вторым супругом Глебом Матвейчуком она прожила в браке шесть лет. Как утверждала сама актриса, причиной развода стали тяжелые отношения с его матерью. Анастасия призналась, что свекровь сразу невзлюбила ее и просила сына вернуться к его прежней девушке Светлане Бельской.