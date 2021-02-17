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Россиянам рассказали об ответственности за вождение чужого авто

Россиянам рассказали об ответственности за вождение чужого авто

Москва, 17 февраля. Всем известно, что вождение чужого автомобиля без согласия владельца грозит уголовной ответственностью, однако риски сохраняются и при его согласии.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал агентству «Прайм», что устное согласие владельца машины не освобождает от ответственности. Водитель в этом случае получит штраф 800 рублей при отсутствии страховки. Если таковая имеется, но водитель не вписан в полис, размер штрафа снизится до 500 рублей. Избежать штрафа не получится и при отсутствии полиса страхования с собой.

«Как правило, мы трепетно следим за страховками на собственные машины, но, когда нас попросили ненадолго сесть за руль наши близкие, мы подчас поступаем опрометчиво, пренебрегаем требованиями закона, о чем впоследствии можем сильно пожалеть», — заключил Миронов.

Недавно россиянам рассказали, зачем нужен договор личного страхования. Подробности выяснил журналист ФАН у эксперта по страхованию Инны Вялковой.

RT ранее писал о самых популярных автомобилях европейских брендов в России. В 2020 году россияне купили 445,5 тыс. новых автомобилей европейских марок, что на 5% меньше по сравнению с 2019 годом.

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