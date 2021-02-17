Россиянам рассказали об ответственности за вождение чужого авто

Москва, 17 февраля. Всем известно, что вождение чужого автомобиля без согласия владельца грозит уголовной ответственностью, однако риски сохраняются и при его согласии.

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал агентству «Прайм», что устное согласие владельца машины не освобождает от ответственности. Водитель в этом случае получит штраф 800 рублей при отсутствии страховки. Если таковая имеется, но водитель не вписан в полис, размер штрафа снизится до 500 рублей. Избежать штрафа не получится и при отсутствии полиса страхования с собой.

«Как правило, мы трепетно следим за страховками на собственные машины, но, когда нас попросили ненадолго сесть за руль наши близкие, мы подчас поступаем опрометчиво, пренебрегаем требованиями закона, о чем впоследствии можем сильно пожалеть», — заключил Миронов.

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