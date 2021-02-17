Хет-трик Мбаппе принес ПСЖ победу над «Барсой» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Барселона, 17 февраля. Французский футбольный клуб ПСЖ на выезде обыграл испанскую «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 4:1.

Первые 30 минут матча прошли без забитых голов, если бы на 27 минуте судья не назначил пенальти, который реализовал аргентинский форвард Лионель Месси. На 32-й минуте Килиан Мбаппе забивает свой первый мяч в ворота тер Штегена и сравнивает счет. Первый тайм матча так и завершился — 1:1.

Во втором тайме Мбаппе забивает на 65-й минуте матча, еще один гол забивает Кин на 70-й минуте второго тайма. На 85-й минуте Мбаппе оформляет хет-трик и приносит ПСЖ победу в первом противостоянии. В сезоне 2016/2017 «Барселона» проиграла в гостях ПСЖ со счетом 4:0, после чего вторую встречу каталонцы выиграли со счетом 6:1.

Лионель Месси был признан лучшим игроком десятилетия по версии IFFHS. Вторую строчку рейтинга лучших футболистов занял португалец Криштиану Роналду. В первую тройку также попал испанец Андрес Иньеста.