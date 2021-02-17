США ищут способы укрепить стратегическую стабильность с РФ помимо ДСНВ

Вашингтон, 17 февраля. США ищут способы укрепления стратегической стабильности с РФ помимо Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, несмотря на разногласия, Вашингтон продолжит искать новые пути для продвижения стратегической стабильности с Россией.

«Это в наших интересах — продолжить договор по сокращению вооружений СНВ-3 (ДСНВ. — Прим. ФАН) на пять лет. И мы будем искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией», — заявил Блинкен.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что время уступок со стороны РФ по контролю за вооружениями прошло. По словам представителя российского дипведомства, факт продления СНВ-3 не является уступкой со стороны Москвы или Вашингтона.