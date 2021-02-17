Климатолог Семенов рассказал в беседе с Красовским об изменениях в климате

Москва, 17 февраля. Климатолог Владимир Семенов в эфире программы «Антонимы» рассказал, когда человечеству ждать прихода следующего ледникового периода.

Эксперт в беседе с Антоном Красовским сослался на теорию Миланковича. Согласно ей, следующее оледенение должно наступить в ближайшие десять тысяч лет. Однако последние научные результаты свидетельствуют о том, что глобальное потепление может привести к тому, что мир проскочит это.

Красовский спросил у климатолога, чего стоит ожидать потомкам в будущем. Семенов отметил, что следующее оледенение произойдет через 100 тысяч лет.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что МИД РФ приветствует решение США по Парижскому соглашению по климату. Москва является одним из лидеров этого процесса.