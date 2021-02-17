Диетолог перечислила способы борьбы с тягой к сладкому

Москва, 17 февраля. Организм можно перехитрить во время похудения и отказаться от сладкого. Как это сделать, подробно рассказала диетолог Пуджа Мальхотра.

Тягу к сахару может вызвать недостаток жидкости в организме и голод. Чтобы этого избежать, важно пить много воды и употреблять достаточное количество пищи с содержанием белка и клетчатки. Такие продукты лучше обеспечивают сытость, сообщает NDTV.

Желание съесть что-нибудь сладкое можно удовлетворить за счет фруктов и сухофруктов. Специалист не рекомендует включать в рацион пищу с содержанием рафинированных углеводов и ненатуральных подсластителей.

Если удержаться от сладкого очень трудно, диетолог советует поначалу уменьшать его количество в рационе, употреблять порционно, а лучше только по праздникам.

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