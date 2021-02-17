Разработчик рассказал о преимуществах нового пистолета Лебедева

Москва, 17 февраля. ПЛК, или компактный пистолет Лебедева, превосходит аналогичные виды вооружения, распространенные в мире, по весу и мобильности.

Вместе с этим он не уступает им по боевым качествам. Об этом ТАСС рассказал руководитель направления дирекции группы компаний «Калашников» по военно-техническому сотрудничеству Владимир Онокой.

«Если мы сравниваем ПЛК с SIG P226, Glock 17, Beretta M9A3 — он легче и компактнее, но ничем не уступает вышеперечисленным пистолетам по основным характеристикам», — объяснил эксперт.

Впервые пистолет Лебедева будет показан за рубежом на IDEX-2021. Представитель «Калашникова» также отметил, что сегодня актуальна тенденция, когда компактные пистолеты заменяют полноразмерные образцы.

Ранее оружейный эксперт объяснил сходство российского пистолета ТТ с американским Colt. Дело в том, что конструктор последнего был первопроходцем в этой области.

Недавно RT рассказывал, чем уникален модернизированный пистолет российского спецназа «Грач». Его основными преимуществами являются высокая огневая мощь, эргономичность, удобный прицел и относительная легкость стрельбы с левой руки.