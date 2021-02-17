Выдерживающие попадание из автомата автоцистерны поступили в армию России

Москва, 17 февраля. Армия получила автоцистерны для горючего АЦ-14-63501 с выдерживающим прямое попадание пули из автомата Калашникова покрытием, сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Автоцистерна успешно выдержала государственные испытания и уже принята на снабжение, отметил генерал армии. По его словам, в конструкции АЦ-14-63501 впервые применено самозатягивающееся противопульное покрытие, выдерживающее прямое попадание из автомата Калашникова.

Булгаков отметил, что основное предназначение автоцистерны заключается в кратковременном хранении и транспортировке горючего. Она позволяет одновременно заправлять военную технику через четыре точки общей производительностью 600 литров в минуту.

Кроме того, на снабжение принят автотопливозаправщик массовой выдачи, позволяющий одновременно заправлять до десяти единиц техники.

«Образец разработан с таким расчетом, что при работе в паре с автоцистерной АЦ-14-63501 дозаправка танковой роты из десяти танков в районе массовой заправки техники займет всего десять минут», — сказал в интервью газете «Красная звезда» Булгаков.

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