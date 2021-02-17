Звезды шоу-бизнеса поддержали Самбурскую в конфликте с Дробышем

Москва, 17 февраля. Коллеги актрисы Настасьи Самбурской выразили ей поддержку в связи с разгоревшимся конфликтом с продюсером Виктором Дробышем.

Актриса несколько лет назад заключила продюсерское соглашение с Дробышем. Однако, как сообщила она в Instagram, в итоге никаких благ от сотрудничества с композитором она не получила. Ничего из перечисленного в контракте он не сделал. Чтобы окончательно разорвать отношения, Самбурская обратилась в суд.

В начале февраля было вынесено решение по делу, в рамках которого суд обязал продюсера представить актрисе отчет о работе за несколько лет. Самбурская подчеркнула, что новых обязательств по продюсированию у Дробыша не появилось, поскольку ничего подобного в ее иске не значилось.

«Я тебя очень хорошо понимаю. Я знаком с методами вышеупомянутого продюсера. Я за тебя, если нужно», — написал в комментариях певец Влад Топалов.

«Держись, малыш! Мы с тобой! Правда всегда остается правдой», — добавила коллега Самбурской по сериалу «Универ. Новая общага» Наталья Рудова.

«Держись, подруга! Тут со всех сторон «профи», — написал телеведущий и актер Оскар Кучера.

«Ты у нас самая лучшая и любимая! А все любители попиариться на тебе пусть идут лесом», — добавила актриса Ольга Дибцева.

Самбурская в ответ поблагодарила коллег за поддержку.

На сообщения Топалова в соцсети актрисы отреагировал Дробыш. В беседе с Teleprogramma.pro он назвал происходящее глупостями.