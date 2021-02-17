ООН призвала страны к «вакцинной солидарности»

Нью-Йорк, 17 февраля. Странам необходимо отказаться от «вакцинного национализма» и помнить о «вакцинной солидарности», заявил официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН 17 февраля выступит на посвященном теме борьбы с коронавирусом и вакцинации заседании Совбеза организации. Гутерреш собирается призвать к солидарности мировое сообщество.

«Одна большая просьба — по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

По его словам, темпы вакцинации пока не позволяют привить большинство мирового населения от COVID-19 с необходимой для сдерживания распространения заболевания скоростью.

Представитель Гутерреша уточнил, что заботиться о своем народе должны власти каждой страны. Он выразил надежду на то, что удовлетворить все потребности людей позволит международное сотрудничество и финансирование.

В конце января Всемирная организация здравоохранения сообщила, что национализм в области вакцин является не только моральной, но и экономической ошибкой, которая обойдется миру в 9,2 триллиона долларов. Согласно исследованию, из 9,2 триллиона долларов почти половина убытков (4,5 триллиона долларов) придется на «успешные» глобальные экономики.