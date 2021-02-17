Премьер Австралии извинился перед женщиной, изнасилованной в кабинете министра обороны

Канберра, 17 февраля. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился перед женщиной, которая сообщила, что ее изнасиловали в кабинете министра обороны страны. Глава правительства пообещал провести тщательное расследование.

Как сообщает Reuters, в начале недели жительница Австралии рассказала СМИ, что в марте 2019 года ее изнасиловал в офисе нынешнего министра обороны Линды Рейнольдс неназванный коллега, который также работал на правящую Либеральную партию Моррисона.

По словам женщины, она сообщила в полицию о произошедшем, но в итоге решила не подавать заявление, поскольку опасалась, что это повредит ее карьерным перспективам.

В полиции Канберры подтвердили, что правоохранители разговаривали с пострадавшей в апреле 2019 года, но она предпочла не подавать официальную жалобу.

В понедельник Рейнольдс подтвердила, что ей сообщили о жалобе в 2019 году, хотя она отрицает, что на женщину оказывали давление, чтобы она не подала заявление в полицию.

Моррисон во вторник извинился перед женщиной и пообещал провести расследование.

«Этого не должно было произойти, и я приношу свои извинения, — заявил премьер журналистам. — Я хочу убедиться, что любая молодая женщина, работающая в этом месте, находится в максимальной безопасности».

Рейнольдс занимала пост министра оборонной промышленности во время предполагаемого изнасилования и стала министром обороны два месяца спустя.

Издание напоминает, что в 2019 году женщины-депутаты заявили, что они чувствовали себя запуганными, поэтому не стали поддерживать движение по смещению тогдашнего премьер-министра Малкольма Тернбулла.