Поклонники обрушились с критикой на Глюкозу из-за фото в открытом купальнике

Майами, 17 февраля. Новые споры в Сети разгорелись из-за откровенного фото певицы Глюкозы в купальнике.

На фото 34-летняя Наталья Ионова позирует на пляже в слитном серебристом купальнике, в котором хорошо видно обнаженную спину и ягодицы артистки. Поверх аксессуара для купания на Глюкозе надета сетчатая накидка с капюшоном. Фото размещено в Instagram.

«Зима — это, конечно, классно, но «душа» требует тепла!» — написала звезда под фото.

Поклонники не могли пройти мимо этой публикации и принялись обсуждать образ певицы. Часть подписчиков начала осуждать Глюкозу за откровенный наряд.

«Мир сходит с ума... Ничего личного, просто все доступно и открыто», «Не понимаю, что за тяга показывать людям свою задницу», «Ой, почти голая», «Можно в следующий раз сделать фото без трусов? Сколько раз об этом можно говорить!?» — возмутились фанаты.

Однако не все негативно отозвались об откровенном снимке певицы. Нашлись и те, кто восхитился шикарной фигурой звезды.

«Просто идеальная», «Такое горячее тело», «Какая сексуальность и красота!», «Божественная фигура». «Это лучшее, что видели мои глаза! Глюкоза, вы лучшая», — написали в комментариях.

Ранее замужнюю певицу Глюкозу заподозрили в романе с молодым тиктокером. Поп-певица в конце января трогательно поздравила с днем рождения мужа, миллионера Александра Чистякова. А совсем недавно звезду заметили на свидании с молодым тиктокером.