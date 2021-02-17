Катя Лель возмущена шумихой вокруг коммунальных платежей российских звезд

Москва, 17 февраля. Обсуждать размер платы за услуги ЖКХ звезд шоу-бизнеса некорректно, заявила певица Катя Лель.

Российские звезды раскрыли размеры своих платежей за коммунальные услуги. В частности, продюсер Иосиф Пригожин признался, что отдает за ЖКУ порядка 900 тыс. рублей в год. Столь внушительная сумма набегает, поскольку он также оплачивает счета своей матери (около 15 тыс. рублей в месяц) и за свою квартиру — 60–70 тыс. рублей.

Телеведущая Дана Борисова, проживающая в квартире площадью 65 квадратных метров в московском районе Фили тратит на ЖКУ порядка 10 тыс. в месяц, а продюсер Бари Алибасов, сдающий квартиру рядом с Арбатом за 500 тыс. рублей, платит 17 тыс. рублей за коммуналку. Столь невысокая цена за огромную по площади квартиру объясняется тем, что музыкант пользуется льготой как инвалид.

В интервью iReactor Катя Лель назвала некорректным флешмоб с «жировками» звезд.

«Мне кажется, настолько это некорректно озвучивать и говорить, где ты и как платишь, что я не буду это делать. Да, плата немаленькая, но это не просто так делается», — подчеркнула она.

Певица подчеркнула, что, имея элитную недвижимость в центре Москвы, любой обязан оплачивать услуги по обозначенным тарифам. Озвучивать же личную информацию, по ее мнению, некрасиво.

«Жировка» — это квитанции по оплате ЖКХ. Слово появилось в СССР среди жителей коммунальных квартир и происходит от словосочетания жилищный расчет, который сам превратился в аббревиатуру ЖИР.