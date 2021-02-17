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Шоу-бизнес

Катя Лель возмущена шумихой вокруг коммунальных платежей российских звезд

Катя Лель возмущена шумихой вокруг коммунальных платежей российских звезд

Москва, 17 февраля. Обсуждать размер платы за услуги ЖКХ звезд шоу-бизнеса некорректно, заявила певица Катя Лель.

Российские звезды раскрыли размеры своих платежей за коммунальные услуги. В частности, продюсер Иосиф Пригожин признался, что отдает за ЖКУ порядка 900 тыс. рублей в год. Столь внушительная сумма набегает, поскольку он также оплачивает счета своей матери (около 15 тыс. рублей в месяц) и за свою квартиру — 60–70 тыс. рублей.

Телеведущая Дана Борисова, проживающая в квартире площадью 65 квадратных метров в московском районе Фили тратит на ЖКУ порядка 10 тыс. в месяц, а продюсер Бари Алибасов, сдающий квартиру рядом с Арбатом за 500 тыс. рублей, платит 17 тыс. рублей за коммуналку. Столь невысокая цена за огромную по площади квартиру объясняется тем, что музыкант пользуется льготой как инвалид.

Катя Лель возмущена шумихой вокруг коммунальных платежей российских звезд

В интервью iReactor Катя Лель назвала некорректным флешмоб с «жировками» звезд.

«Мне кажется, настолько это некорректно озвучивать и говорить, где ты и как платишь, что я не буду это делать. Да, плата немаленькая, но это не просто так делается», — подчеркнула она.

Певица подчеркнула, что, имея элитную недвижимость в центре Москвы, любой обязан оплачивать услуги по обозначенным тарифам. Озвучивать же личную информацию, по ее мнению, некрасиво.

«Жировка» — это квитанции по оплате ЖКХ. Слово появилось в СССР среди жителей коммунальных квартир и происходит от словосочетания жилищный расчет, который сам превратился в аббревиатуру ЖИР.

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