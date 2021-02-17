Пользователи Сети ужаснулись от фото Кристины Агилеры в купальнике

Майами, 17 февраля. Папарацци запечатлели американскую певицу Кристину Агилеру на отдыхе, однако внешний вид звезды вызвал споры в Сети.

На фотографиях 40-летняя певица плавает в бассейне отеля в Майами вместе с супругом, гитаристом Мэттью Ратлером, и шестилетней дочерью Саммер Рейн. Агилеру сфотографировали в слитном купальнике бренда Gucci с глубоким декольте. Фото вызвали споры на Daily Mail.

«О боже. Что с ней случилось?», «Я так благодарна, что моя мама никогда не надевала такой костюм, когда мы ходили купаться. Довольно неприятно, что она носит его во время плавания с шестилетним ребенком», «Эх, какое печальное зрелище», «У нее лишний вес, ее кожа выглядит обвисшей», «Она растолстела», — разразились в недоумении интернет-пользователи.

Однако нашлись и те, кто принялся защищать Кристину Агилеру. Фанаты акцентировали внимание на женственности фигуры знаменитости.

«Она выглядит великолепно и, как и большинство 40-летних мам, оставьте ее в покое», «Прекрасное тело. Пусть современные девушки видят больше естественной красоты», «Мне нравится смотреть на фото без ретуши!» — писали поклонники.

Ранее отдыхающая на Мальдивах певица Нюша порадовала поклонников новым видео с зажигательными танцами в откровенном купальнике. Артистка уже две недели вместе с семьей отдыхает на островах. Каждый день она старается делиться с поклонниками кадрами с пляжей. На этот раз певица предстала перед фолловерами в бикини в черно-белую вертикальную полоску.