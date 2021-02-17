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Необычный способ уснуть за пять минут взорвал TikTok

Необычный способ уснуть за пять минут взорвал TikTok

Москва, 17 февраля. Пользовательница соцсети TikTok рассказала, как она поборола бессонницу за пять минут. Видео с лайфхаком собрало более 600 тыс. лайков.

Девушка под ником Psychologee в описании профиля называет себя дипломированным психологом. В ролике она рассказала, что о способе быстро уснуть ей рассказал преподаватель по психологии.

По ее словам, нужно начать перечислять в голове вещи, которые никак не связаны друг с другом. Чем случайнее предметы, тем эффективнее будет упражнение, отметила блогер.

Россиянам ранее рассказали, как гаджеты могут помочь диагностировать заболевания. Существуют устройства, которые могут даже вылечить человека.

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