Необычный способ уснуть за пять минут взорвал TikTok

Москва, 17 февраля. Пользовательница соцсети TikTok рассказала, как она поборола бессонницу за пять минут. Видео с лайфхаком собрало более 600 тыс. лайков.

Девушка под ником Psychologee в описании профиля называет себя дипломированным психологом. В ролике она рассказала, что о способе быстро уснуть ей рассказал преподаватель по психологии.

По ее словам, нужно начать перечислять в голове вещи, которые никак не связаны друг с другом. Чем случайнее предметы, тем эффективнее будет упражнение, отметила блогер.

Россиянам ранее рассказали, как гаджеты могут помочь диагностировать заболевания. Существуют устройства, которые могут даже вылечить человека.