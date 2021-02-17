Украинская патриотка устроила скандал в кофейне из-за обслуживания на русском языке

Днепропетровск, 17 февраля. Разгорелся очередной скандал на фоне отказа продавцов обслуживать на украинском языке.

Инцидент произошел в Днепропетровске, где девушка-бариста отказалась обслуживать на украинском языке, заявив, что «Днепр — это русский город». Об этом Анна Счасная-Гарус рассказала у себя на странице в соцсети. Женщина пожаловалась, что в небольшой кофейне бариста не стала обслуживать ее на украинском языке.

«В кафе Днепра спросила: «Есть к кофе ‘тистечко’ (пирожное по-русски. — Прим. ред.)?». В ответ услышала: «Ничего не понимаю, что такое ‘тистечко’. Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда». Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: «Чей город Днепр?!» — написала Анна.

Женщина выслала фото магазинных вывесок на русском языке в Днепропетровске языковому омбудсмену. Она также выразила надежду, что девушку-баристу уволят.

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