Украинцев предупредили о возможном сокращении пенсий в 1,5 раза

Киев, 17 февраля. К 2055 году размер пенсий на Украине сократится в 1,5 раза, заявила министр социальной политики страны Марина Лазебная.

Во время Пенсионного форума министр уточнила, что сокращение пенсий станет следствием демографического кризиса на Украине.

«Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров», — отметила она.

По этой причине размер пенсии может сократиться с 28,7% от зарплаты до 18%.

В конце прошлого года Пенсионный фонд Украины опубликовал отчет, согласно которому дефицит организации достиг рекордных 18,4 млрд гривен (около 48 млрд рублей). За январь — ноябрь 2020 года доходы фонда составили 416,9 млрд гривен, тогда как расходы выросли до 435,3 млрд гривен.

Депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН сообщил, что на Украине жестко урезают размер пенсий. Минимальная пенсия по старости на Украине составляет 1760 гривен (около 4600 рублей). При этом в среднем владельцам однокомнатной квартиры приходится платить порядка 1500 гривен за коммунальные услуги ежемесячно.

По словам политика, «дырка в украинском Пенсионном фонде составляет больше 100 миллиардов гривен». При этом настоящую реформу системы власти не проводят, приводя в действие лишь «реформу уничтожения пенсионеров».